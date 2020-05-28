Сельский аким с соседями пытался спасти из пожара пенсионерку в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В одном из сел Восточного Казахстана аким вместе с односельчанами пытался помочь женщине, пострадавшей при пожаре в частном доме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

28 мая на номер «101» поступил вызов о том, что в селе Ушановское горит частный дом и хозяйственные постройки. Прибыв на место, пожарные расчеты приступили к тушению дома - горела деревянная обрешётка кровли на площади 50 кв.метров и хозпостройки на площади 60 кв. метров. В тушении возгорания были задействованы 23 человека из пожарных частей города Усть-Каменогорска.

«До приезда пожарных аким села с соседями вывели из горящего дома женщину 1947 года рождения, которой было плохо. Прибывшие на место пожара фельдшер и врачи центра медицины катастроф констатировали ее смерть, предположительно, от сердечного приступа», — пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Очевидцы рассказали, что пожар произошел из-за горения мусора и пуха, но окончательная причина пожара будет установлена позже, подчеркнули в ДЧС ВКО.

Фото Группы внутренних и внешних коммуникаций ДЧС ВКО.



