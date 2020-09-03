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Сельским ученикам подарили планшеты предприниматели в ЗКО

3 Сентября 2020 13:59
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Сельским ученикам подарили планшеты предприниматели в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В связи с началом нового 2020-2021 учебного года в дистанционном режиме, актуальной проблемой для сферы образования стало наличие технических средств для учебы в онлайн-формате и интернет-связи. В этом году акция «Дорога в школу» в связи с особенностями учебного процесса дополнена благотворительной помощью в приобретении для нуждающихся детей компьютеров, планшетов, ноутбуков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несмотря на трудности с ведением бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, предприниматели проявляют свою социальную ответственность и всегда спешат оказать помощь малообеспеченным, многодетным семьям, в частности, детям, которые сегодня испытывают трудности в учебе из-за нехватки компьютерной техники. Совместно с директорами школ они участвуют в жизни практически каждой семьи, тем более в сельской местности, где каждый на виду и проблемы и радости друг друга знают непонаслышке.

Один из таких социально ответственных людей – исполнительный директор ТОО «ПЕТРОРЕФ» Теректинского района Западно-Казахстанской области Бахтияр Турлыбеков, который оказал спонсорскую помощь 14 семьям Аксуатского сельского округа, подарил детям планшеты «Тab M7» для учебы. Пять учеников из села Магистральное и девять учащихся из села Пойма теперь смогут учиться дистанционно.

Также проявил заботу о детях и коллектив крестьянского хозяйства «Аксуат», который подарил семи сельским ребятам учебные планшеты на сумму 80 тысяч тенге каждый. Еще 39 учеников из сел Пойма и Аксуат охватили два предприятия – ТОО «Теректинский маслокомбинат» и ТОО «Тауекел».

Аким Аксуатского сельского округа Максим Энгелов высказал слова благодарности сельским предпринимателям, которые ежегодно спонсируют учеников местных школ за проявленное участие и поддержку детей.



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#Западно-Казахстанская область   #Образование  
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Автор:

Аида Галиева

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