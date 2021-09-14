Сельским школьникам преподают английский язык карагандинские волонтёры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовал проект Молодёжного крыла Jas Otan English for jastar. Волонтёры уже начали обучать школьников Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского, Абайского и Шетского районов языку великого Шекспира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране множество центров по обучению английскому языку. Стоимость в них зачастую не по карману многим родителям. Согласно результатам соцопроса, более 80% казахстанцев хотят, чтобы их дети изучали английский. А возможность оплатить их обучение имеют лишь 34%. Поэтому мы решили запустить проект English for jastar и привлечь к нему стипендиатов программы «Болашақ», – рассказал руководитель Молодёжного крыла Jas Otan Ержан Хамитов.

Для отбора волонтёров была создана рабочая группа. В результате собеседования ею были выбраны 15 добровольцев. Они проводят занятия для учеников 6, 7, 8 и 9-х классов сельских школ три раза в неделю по одному академическому часу. Обучение проходит в игровой и тренинговой форме.

«Преподавание идёт по оксфордским учебникам Solutions с применением специальных рабочих тетрадей, словарей и интерактивных электронных приложений. Также в ходе обучения для учеников будут организованы онлайн-встречи со стипендиатами программы «Болашақ», которые находятся за рубежом. Они проведут для слушателей виртуальные экскурсии», – добавил Ержан Хамитов.

Проект English for jastar поможет сельским школьникам восполнить пробелы в знаниях, преодолеть языковой барьер и даст им стимул для дальнейшего изучения иностранных языков.