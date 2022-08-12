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Сельским работникам архива в Актюбинской области вернули надбавку к зарплате
12 Августа 2022 23:00

Сельским работникам архива в Актюбинской области вернули надбавку к зарплате

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сельским работникам архива в Актюбинской области вернули надбавку к зарплате в размере 25% благодаря судебной медиации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт областного суда.

Истцы, работники архивов, работающие в сельской местности, обратились в суд с административным иском об оспаривании действий государственных органов, ссылаясь на то, что с января 2017 года им прекратили выплату надбавок к должностному окладу в размере 25% из-за внесения изменений в постановление акимата Актюбинской области от 12.12.2016 года №513.

Государственные органы отказали им в надбавке, потому что постановлением местного исполнительного органа определен перечень должностей специалистов в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии и лесного хозяйства, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности, а работники архивов не являются работниками культуры и не могут быть отнесены к данному перечню. Для того, чтобы включить данных работников в указанный перечень, необходимо внести изменения в пункт 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Судом проведена примирительная процедура, в результате чего стороны пришли к медиативному соглашению, по условиям которого государственный орган принимает на себя обязательства по формированию бюджетной заявки расчетов и выделению средств из областного бюджета по выплате 25% надбавки к заработной плате работников архивов области, проживающих в сельской местности за последние 3 года, тем самым права истцов восстановлены. Определение не вступило в законную силу.


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