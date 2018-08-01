Сельских детей продолжат развозить до школ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК продолжит осуществлять развозку детей в школы из сел, где отсутствуют общеобразовательные учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году подвоз также будет организован за счет районных акиматов местных исполнительных органов. Поскольку это перевозка детей, мы тесно сотрудничаем с МВД в части безопасности и маркировки этих транспортных средств», - сказал на брифинге в СЦК председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Нурбек Оршубеков.

По его словам, в 2017 году ежедневный подвоз осуществлялся ведомством для более чем 23 тыс. детей.

«В прошлом году по республике насчитывалось 1 636 сел, которые не имеют школ, соответственно 26 700 детей школьного возраста нуждались в подвозе. За прошлый учебный год из этого количества 23 500 детей были охвачены ежедневным подвозом в школу и обратно домой. Остальные проживали в пришкольных интернатах», - отметил Н. Оршубеков.

Он также добавил, что на сегодняшний день в подвозе задействованы более 800 автобусов. Парк этих автобусов, по его словам, ежегодно обновляется на 10%.