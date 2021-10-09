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    20:47, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сельских акимов наказали за дефекты на дорогах в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция в Успенском районе Павлодарской области обследовала около 1100 километров дорог на наличие дефектов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полицейскими Успенского района проведено 65 обследований автомобильных дорог республиканского, областного, районного и местного значения. Выявлено более 300 дефектов различного характера», – рассказал начальник отделения административной полиции Александр Семенченко.

    Для профилактики аварий, снижения травматизма и смертности на дорогах полиция Успенского района постоянно обследует дороги, добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
    А. Семенченко отметил, что по результатам обследований за недобросовестное содержание дорог в 2021 году к административной ответственности по статье 631 КРКоАП «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» привлечены 12 человек: дважды наказан начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства; взыскания получили 5 акимов сельских округов и 5 подрядных организаций. Всего стражи порядка обследовали примерно 1100 километров.

    «Например, при обследовании дорог в селе Константиновка установлено, что одна из подрядных дорожных организаций осуществляла средний ремонт без ордера на производство данных работ, в результате чего подрядная организация и аким села Константиновка привлечены к административной ответственности, и каждому наложен штраф в размере 10 месячных расчётных показателей (29 170 тенге - Казинформ). Также выдано предписание на приостановление работ до устранения недостатков», - рассказали один из случаев в ведомстве.


    Фото иллюстративное


    Теги:
    Дороги Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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