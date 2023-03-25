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Сельских акимов будут выбирать в ряде районов Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
25 Марта 2023, 16:19
Сельских акимов будут выбирать в ряде районов Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области на 30 апреля назначены выборы акимов сельских округов и сел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Костанайскую областную избирательную комиссию.

По данным избиркома, выборы пройдут в селах и сельских округах.

«В Алтынсаринском районе пройдут выборы акима Димитровского сельского округа, Убаганского сельского округа; в Аулиекольском районе - выборы акима Диевского сельского округа, села Коктал;в Джангельдинском районе - выборы акима Калам-Карасуского сельского округа; в Житикаринском районе - выборы акима села Забеловка; в Костанайском районе - выборы акима Айсаринского сельского округа, Мичуринского сельского округа, Озерного сельского округа; в Наурзумском районе - выборы акима села Шили; в районе Беимбета Майлина - выборы акима Калининского сельского округа, Набережного сельского округа, Майского сельского округа; в Сарыкольском сельском округе - выборы акима поселка Сарыколь; в Федоровском районе - выборы акима Федоровского сельского округа»,- сообщили в избиркоме.

Выборы акимов сельских округов, поселка назначены на 30 апреля 2023 года, а регистрация кандидатов началась с 23 марта.


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