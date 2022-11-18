Сельские жители в Абайской области страдают из-за медленного интернета

18 Ноября 2022, 17:55

18 Ноября 2022, 17:55

Сельские жители в Абайской области страдают из-за медленного интернета

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В акимате села Тарбагатай Аягозского района Абайской области люди стоят в очереди за интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме акимата, интернет в селе нигде не доступен. На шести компьютерах, имеющихся в акимате, в основном, работают врачи, учителя, работники почты и школьники.

По словам акима села Ербола Ережепова, по данному поводу не раз направлялись письма оператору связи, но результатов до сих пор нет.

В Тарбагатайском сельском округе проживают 1 630 человек. Жители всех четырех сел, входящих в округ, испытывают трудности из-за слабого интернета. По их словам, кроме здания акимата в Тарбагатае, интернет нигде не доступен. Кроме того, сотовая связь также неудовлетворительная.

«До 2019 года сотовая связь «Актив» работала хорошо. Но, после того, как были подключены «Алтел» и «Теле-2», установлено 3G, мы, можно сказать, остались без связи. Когда есть, когда нет. Обещали сделать лучше, а сделали хуже. Интернета тоже нет. Люди постоянно поднимают этот вопрос», – сказал аким сельского округа Ербол Ережепов.

По его словам, в акимате есть небольшая комната, которая используется, как центр оказания услуг населению. В ней установлено шесть компьютеров. Кому нужен интернет, приходят сюда. Можно подключиться через телефон или ноутбук к Wi-Fi. Но, если несколько человек подключатся одновременно, интернет не работает. Поэтому, жители вынуждены пользоваться им по очереди.

«От акимата до больницы около 150 метров. Когда мы регистрируем больных, для отправки данных в базу нам нужен интернет. Для этого приходится идти в акимат. Зимой бывает трудно ходить туда-сюда. От этого замедляется работа», – жалуются медицинские работники.

Как сообщил аким, по этому вопросу неоднократно писали письма операторам связи. Но, до сих пор никаких результатов нет.

«Сколько раз писали письма депутаты сельского маслихата, районный акимат. Одно дело, если бы в селе было мало жителей. Тарбагатай – одно из самых больших сел в Аягозском районе. До районного центра 80 километров. Мы бы хотели, чтобы у нас поскорее появился качественный интернет», - отметил Ербол Ережепов.

«Известно, что в некоторых селах Уржарского, Жарминского, Аягозского, Бескарагайского, Аксуатского, Абайского районов очень низкая скорость интернета. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, совместно с операторами телекоммуникационной отрасли, планируют до 2024 года обеспечить 106 сел Абайской области качественной связью и услугами интернета», – говорится в официальном ответе акимата Абайской области на наш запрос.

Фото из открытых источников