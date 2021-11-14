Сельские жители могут получить медуслуги дистанционно - Фонд медстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря дистанционным услугам медицинская помощь становится доступнее для сельчан. Консультации врачей узких профилей, в том числе специалистов казахстанских и зарубежных научных центров, могут проводить в онлайн-режиме прямо на месте, без необходимости пациента выезжать из своего населенного пункта. Подробнее об этой возможности рассказали в Фонде социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

Когда медуслуги предоставляются дистанционно?

«Скорее всего, многие уже сталкивались с возможностью получения медицинской помощи дистанционно, в частности, при записи к участковому врачу. Особенно актуальна эта услуга в период лечения пациента от коронавируса. Чтобы вести наблюдение за его состоянием и контролировать выполнение рекомендаций, врач может провести очередной прием с помощью аудио- или видеосвязи, а больному не нужно ехать ради этого в поликлинику. Также дистанционные услуги облегчают возможности получения медпомощи сельскому населению, которое не всегда может выехать в районный или областной центр на консультацию», - пояснили в Фонде.

Дистанционные медицинские услуги оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. Для их получения необходимо направление лечащего врача.

Осуществляются дистанционные медуслуги по следующим видам медицинской помощи: доврачебная медицинская помощь; первичная медико-санитарная помощь; специализированная медицинская помощь; медицинская реабилитация; паллиативная медицинская помощь.

Дистанционные медицинские услуги предоставляются по следующим поводам:

1) оказание консультативной помощи, в том числе специалистами научно-исследовательских институтов, научных центров, университетских больниц, а также зарубежными клиниками;

2) определение целесообразности направлять пациента на очную консультацию;

3) оказание практической помощи специалистами более высокого уровня специалистам поликлиник и сельского здравоохранения;

4) оценка эффективности диагностики и лечения, медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента;

5) уточнение диагноза, корректировка и определения дальнейшей тактики ведения пациента и назначение диагностических процедур, тактики лечения;

6) определение возможности транспортировки пациента, в том числе целесообразность использования средств медицинской авиации;

7) организация консилиумов в дистанционной форме;

8) оказание услуг медицинской реабилитации.

Дистанционные услуги могут оказываться на дому, вне медицинской организации, а также в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях, в санаторно-курортных организациях.

В какой форме оказываются услуги?

Дистанционные услуги могут проводиться:

• в неотложной форме – при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, не предоставляющих явную угрозу жизни пациента. В таких случаях они должны оказываться в течение периода от 3 до 24 часов с момента поступления запроса в консультирующую медорганизацию (в зависимости от графика ее работы).

• в плановой форме – при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий.

«При оказании услуги в режиме отложенных консультаций специалист дистанционно изучает медицинские документы пациента и информацию о состоянии его здоровья. Затем готовит медицинское заключение без непосредственного общения с лечащим врачом и пациентом. При услуге в режиме реального времени пациент самостоятельно или медицинский работник осуществляет запись на консультацию или оказание медпомощи в дистанционном формате. Длительность консультации зависит от графика работы консультирующей медицинской организации. При наступлении срока проведения услуги в режиме реального времени медработник связывается с пациентом с помощью средства коммуникации в формате аудио-визуального контакта «, - разъяснили в ФСМС.

Консилиум на дистанционном уровне

Как отметили в Фонде медстрахования, особенно важно применение дистанционной формы оказания услуги при организации консилиумов в случаях, когда в населенном пункте, где находится пациент, нет необходимых экспертов, умеющих оценить картину.

При проведении консилиума в режиме реального времени лечащий врач или медицинский работник, проводящий диагностическое исследование, и пациент непосредственно взаимодействуют с участниками консилиума посредством информационно-коммуникационных технологий.

При проведении консилиума в режиме отложенных консультаций консультанты или профильные специалисты дистанционно изучают электронную медицинскую документацию пациента и информацию о состоянии его здоровья. Проводят обсуждение друг с другом посредством технологий коммуникации и готовят медицинское заключение, при этом не прибегая к общению с пациентом и медработником, проводящим диагностическое исследование.

Дистанционное наблюдение за пациентом

Посредством дистанционных услуг может вестись и наблюдение за состоянием здоровья пациента. Такой подход особенно практичен, когда больной проживает в сельской местности, где нет своего врача.

«Дистанционное наблюдение назначается лечащим врачом и включает программу, порядок дистанционного наблюдения и установления диагноза заболевания.

Участниками дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента являются непосредственно пациент и лечащий врач. Пациент отвечает на вопросы о своем самочувствии, озвучивает жалобы, врач изучает наличие симптомов заболеваний, собирает физиологические показания.

При необходимости врач должен иметь возможность экстренно среагировать при критическом отклонении показателей состояния здоровья пациента от предельных значений», - рассказали в ФСМС.

Результаты дистанционных услуг

Заключение врачей, предоставляющих дистанционные медицинские услуги, все материалы о состоянии здоровья и диагнозе пациента должны быть внесены в электронный паспорт здоровья пациента и подписаны ЭЦП врача.

Пациент должен иметь доступ к информации по итогам оказания дистанционной услуги и своем здоровье. А его персональные данные должны быть защищены.

«Если у вас есть вопросы касательно получения медицинских услуг в дистанционной форме, то вы можете задать их участковому врачу или Службе поддержки пациентов в своей поликлинике. В случае неполучения нужной информации можно подать обращение в Фонд социального медицинского страхования по следующим каналам связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram», - напомнили казахстанцам в Фонде медстрахования.