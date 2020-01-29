Сельские учителя пожаловались на зарплату без надбавок в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сельские учителя пожаловались на отсутствие надбавок к заработной плате, предусмотренных с января 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом педагоги рассказали в сообществе «Талдыкорганец» в социальной сети Facebook.

«В Каратальском районе учителя получили зарплату, но без каких-либо надбавок. Чем мы хуже, чем талдыкорганские учителя? Разъяснений никаких не ведётся. Получили мизер. Весь район получил оплату без надбавок: 30% по обновленному содержанию, 30-60% - доплата за мастерство, 25% обещанной надбавки государством», - говорится в тексте публикации.

Между тем, в районном отделе образования несвоевременную выплату надбавок объяснили техническими сбоями в компьютерной системе.

«Отдел образования Каратальского района сообщает, что учителям района из местного бюджета зарплата выплачена 24 января 2020 года. Выделенные из республиканского бюджета дополнительные выплаты (30% обновление образования, 30-60% за педагогическое мастерство, 25% дополнительное повышение зарплаты) не были выплачены из-за проблем переустановки программы 1С, которое нашло свое решение позже. В связи с этим денежные средства запланированы в феврале месяце 2020 года. Все дополнительные выплаты будут выплачены 3 февраля 2020 года», - заверили в профильном ведомстве.