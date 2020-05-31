Сельские школы ЗКО переживают второе рождение

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В двух школах Теректинского района Западно-Казахстанской области ведется капитальный ремонт зданий, сообщает корреспондент МИА «Казинформ»

На протяжении многих лет в Теректинском районе ЗКО проблема ветхости школьных зданий не решалась. Дело сдвинулось с мертвой точки в этом году. По информации отдела образования Теректинского района. в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» в настоящее время ведется капитальный ремонт двух школ района.

Здание Аксуатской средней общеобразовательной школы, построенное в 1984 году и рассчитанное на 464 учащихся, ни разу со дня постройки не ремонтировалось. За счет средств республиканского бюджета в этом году выделено 267 млн тенге. Подрядчиком определена строительная компания «Алтим», которая 5 мая приступила к работе.

Капитальный ремонт завершится до 30 августа, чтобы в новом учебном году школьники смогли начать учебу в обновленной школе. Также в школе планируется разместить мини-центр на 40 мест. Сейчас в ремонтных работах задействованы 33 человека из числа местных жителей.

Вторая школа, в которой проводится капитальный ремонт, это Чапаевская средняя общеобразовательная школа Долинского сельского округа. На ремонт здания общей площадью 2146 квадратных метров из республиканского бюджета выделены 230,5 млн тенге. В результате конкурса государственных закупок победителем признано ТОО «Фирма ИСКОМ». На основании договора подрядная компания трудоустроила 29 человек местного населения. Также при школе будет построен интернат для учащихся из близлежащих сел.