Сельские школы ВКО оснастят новыми автобусами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане оснастят сельские школы 22 новыми автобусами для подвоза детей в учебные заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

В Восточном регионе насчитывается 228 сельских населенных пунктов, где нет школ. В них проживает 3497 детей школьного возраста. Как будет организован подвоз детей в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций ВКО рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Болат Атыбай рассказал, как организован подвоз детей до школ.

«В настоящее время главная задача, поставленная перед нами - это создание условий для безопасного и комфортного проживания детей. Департамент как орган, контролирующий обеспечение всех законных прав детей, особое внимание уделяет вопросу 100% охвата средним образованием. Для детей, которые живут в населенных пунктах, где нет школ, организован подвоз. Таким образом, 2 804 учащихся ездят на автобусах, а 693 проживают в пришкольных интернатах», - отметил Б.Атыбай.

В настоящее время для подвоза учащихся используются 165 школьных автобусов. В целях безопасного, качественного их подвоза ежегодно обновляется автобусный парк. С 2016 года из средств областного бюджета приобретено 44 автобуса. В этом году планируется приобрести за счет областного бюджета 22 автобуса взамен старых. Новым транспортом оснастят школы в Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском, Курчумском, Кокпектинском, Уланском, Урджарском, Шемонаихинском районах и районе Алтай.



