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    10:16, 22 Май 2021 | GMT +6

    Сельские школы проверили полицейские в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сельские школы проверили полицейские Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В соответствии с постановлением № 234 Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года «О правилах отнесения объектов к объектам, уязвимым в террористическом отношении» сотрудниками полиции были проведены проверки образовательных учреждений Алгинского района. 20 мая проверены средние школы поселков Каракудук, Ушкудук, Маржанбулак и Карахобда. Совместно с работниками и коллективами данных объектов, в составе оперуполномоченной группы по противодействию экстремизму ОП Алгинского района Б. Алиаскарулы, руководителя Алгинского районного центра по вопросам религии и связям с общественностью Г. Баетова, секретаря Алгинской районной антитеррористической комиссии Г. Каратаева и методиста районного отдела образования С. Атраубаевой провели разъяснительную работу среди молодежи, а также разъяснили способы обращения деструктивных религиозных течений.

    Кроме того, провели встречу по теме «Рациональная эвакуация в кризисной ситуации», продемонстрировали видеоролики, раздали буклеты и памятки с профилактическим текстом.


    Теги:
    Образование Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы Актюбинская область
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