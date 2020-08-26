Сельские школы передают в доверительное управление в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что в отрасли образования должно развиваться государственно-частное партнерство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На августовском педагогическом совещании глава региона отметил, что этот механизм хорошо показал себя при строительстве детских садов. За счет ГЧП удалось значительно сократить очередь на получение места в дошкольных учреждениях. Следующий шаг – использовать модель в школах.

«Сейчас в нашей области частный бизнес вошел в сельскую Петерфельдскую школу. Это единственный опыт по всей республике. Ведется полная модернизация здания, закупается современное лабораторное оборудование, соответствующее мировым стандартам, устанавливается новый спортивный зал, ведется благоустройство территории школы. Но основной целью проекта является повышение качества знаний через трансляцию опыта Назарбаев интеллектуальной школы», - сказал К.Аксакалов.

По мнению акима области, все это повлияет на сокращение неравенства между городом и селом.

«Школа становится информационным, культурным и спортивным центром села и, таким образом, становится центром сообщества. Подобный проект по передаче школы

в доверительное управление планируется в этом году в ауле Бесколь. Сумма инвестиций составит 300 млн тенге. В планах - создание образовательного комплекса: ясли-школа-колледж», - проинформировал К.Аксакалов.



