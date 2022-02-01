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Сельские школы модернизируют в Казахстане

1 Февраля 2022 13:46
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Сельские школы модернизируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проводят работу по модернизации сельских школ. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году будет модернизировано 1003 сельские школы. В 560 школах будет проведен капитальный и комплексный текущий ремонт, приобретено 2068 предметных кабинетов, будет обновлена мебель в 598 школах, 862 библиотеки пройдут модернизацию, будет приобретена художественная и познавательная детская литература в количестве 2 млн экземпляров, будет модернизировано 574 столовых. Улучшатся условия безопасности в 554 школах», - рассказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Министр напомнил, что в целях решения проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест планируется открытие 200 новых школ.

Ранее Асхат Аймагамбетов рассказал, что по поручению Главы государства в стране откроются пять филиалов авторитетных зарубежных университетов.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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