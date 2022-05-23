23 Мая 2022 16:09

Сельские многоэтажки подключают к центральному отоплению в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В минувшие выходные аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов встретился с жителями села Уялы Акжарского района. В небольшом населенном пункте, расположенном в четырех часах езды от Петропавловска, проживают менее тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, которую глава региона разместил на своей странице в социальной сети, в этом году в шести селах района, в том числе Уялы, планируют заасфальтировать дороги и провести работы по водоснабжению. Отремонтируют 57 км автодороги «Кокшетау-Омск-Бостандык-Киевское» и подъездные дороги к селам Кызылту и Ашыгол.

В Талшике многоэтажные жилые дома подключают к системе отопления. К. Аксакалов поинтересовался работой котельной, пообщался с жильцами дома. В прошлом году к системе центрального отопления подключили 8 домов и 11 социальных объектов. В этом году - еще 12 домов. Всего по области планируют подключить 18 многоквартирных домов в Айыртауском, Акжарском и Мамлютском районах.

«Посещая Акжарский район, не мог не заехать в дом родителей Александра Герлица. Бронзовый призер Паралимпиады родился и вырос в селе Горьковское. Именно на этой североказахстанской земле прошло становление нашего спортсмена. Послушал рассказ Александра Александровича и Анны Дмитриевны о детстве и юности Саши, о том, как он упорно шел к своей цели. Поблагодарил родителей за достойное воспитание сына и чемпиона. Саша - наша гордость, его жизненный путь - пример для многих», - написал К.Аксакалов.

На прошлой неделе аким области встречался с жителями Уалихановского района.