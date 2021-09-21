Сельские дороги ремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Нуринском районе Карагандинской области идёт ремонт дорог. Самые проблемные участки трассы Нура – Шахтёрское – Пржевальское отремонтируют в течение двух лет. Общая протяжённость дороги почти 50 км. Кроме этого, в населённых пунктах района по программе «Ауыл – Ел бесігі» приводят в порядок и внутрисельские улицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил ход строительных работ, а также встретился с руководителями крестьянских хозяйств во время рабочей поездки в Нуринский район.

«В этом году ремонтными работами охвачена автодорога Нура – Шахтёрское – Пржевальское. На 24 км трассы предусмотрен средний ремонт от Пржевальского в направлении Шахтёрского. Работы на 10 км уже выполнены, остальную часть завершат в следующем году. Также ремонтируются первые 10 км от села Шахтёрского в направлении села Карой. Полное завершение предусмотрено в следующем году», – рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саят Шаймин.

Женис Касымбек осмотрел, как привели в порядок сельские дороги.

В селе Карой по программе «Ауыл – Ел бесігі» асфальт положили на четырёх улицах протяжённостью 3,29 км. Укрепили обочины, привели в порядок два въезда.

Отремонтированы дороги и в сёлах Музбель, Кертенди и Жараспай. Сейчас идут работы по укреплению обочин. В этом году прошли ремонтные работы и на дорогах посёлков Шубарколь и Нура.

Акиму области доложили и о ходе уборочной кампании и заготовке кормов. В Нуринском районе сделан запас сена на 100%. Кроме того, заготовлено 740 тонн сенажа. Чтобы не допустить роста цен на сено, с крупными фермерами заключены меморандумы. Уборка полей в стадии завершения. Убрано более 96%.

«Урожай в этом году мы начали собирать рано. В среднем получили по 10 ц/га. И это благодаря карагандинским сортам, которые оказались самыми засухоустойчивыми», – рассказал директор ТОО «Шахтёрское» Георгий Прокоп.

Что касается социального развития района, то, например, ТОО «Шахтёрское» делает всё возможное для создания комфортной среды для проживания сельчан. За счёт собственных средств компания в этом году закончит реконструкцию центрального парка в селе Шахтёрском. В планах обеспечивать жильём своих будущих сотрудников.

«Мы хотим расширяться. И, чтобы привлечь молодёжь на работу, начнём строить новый микрорайон со всеми удобствами. Это будут современные дома. На первом этапе 30–40 семей обеспечим жильём, в дальнейшем до 70–80 квартир дойдёт. Начать строить собираемся в 2023–2024 годах», – рассказал Георгий Прокоп.

В завершение поездки аким области отметил, что экономика Нуринского района развивается, решаются и социальные вопросы.