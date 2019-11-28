Сельские дома начали подключать к питьевой воде в СКО

НУР-СУЛТАН - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - О доступе населения к центральному водоснабжению в селах Северо-Казахстанской рассказал аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по области к воде подключены 20 тысяч домов, где проживает 58 тысяч человек. Это всего 26% от общего количества домов. Если на краю поселка стоит водонапорная башня, статистика фиксирует, что там есть вода. Но лично для меня этого недостаточно. Вода должна быть в доме. Вот это наша главная задача, наш главный индикатор по воде», - сказал Кумар Аксакалов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«В этом году восстанавливаем 178 км разводящих сетей в 41 селе, где проживает 26 тысяч жителей. 1668 домов имеют возможность подключиться. Из них в 491 дом уже завели воду», - отметил Кумар Аксакалов.

В целом, в регионе расходы на водоснабжение увеличены до 4,4 млрд тенге.

«Доступ населения к центральному водоснабжению будет доведен до 82% от всех жителей села. На следующий год предварительно будет направлено 6,1 млрд тенге. 3,6 тыс. домов будут иметь возможность подключиться к воде», - отметил аким.