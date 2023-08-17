Сельские акимы должны лично проверять школьные турники на безопасность – глава ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев поручил сельским акимам лично проверять на безопасность турники в школьных дворах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания в областном акимате Ермек Кошербаев заявил, что безопасности детей в школах должно всегда уделяться первоочередное внимание. Акиму Зайсанского района Е.Кошербаев задал вопрос: «Сколько школ Вы проверили, пробовали ли подтягиваться на турниках?». Поскольку внятного ответа не последовало, аким области сообщил, что будет отдельно проверять безопасность каждой школы в районах.

«Сам буду посещать школы и проверять, если найду недостатки, буду приглашать журналистов и говорить, что здесь аким не думает о безопасности детей. Как вы после этого будете выдвигаться на выборы? Поэтому, каждый сельский аким должен лично проверить на безопасность турники в каждой школе, держать ситуацию под своим контролем», – сказал аким области.

В Восточно-Казахстанской школе имеется 343 школы, в которые 1 сентября придут более 98 тысяч учеников. Из них 9 654 – в первый класс.

Напомним, в начале августа на территории школы в Астане на 10-летнего мальчикаупали футбольные ворота.

Ребенок скончался, началось расследование.