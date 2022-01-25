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Сельхоззапчасти на 18 млн тенге похитили четверо костанайцев

25 Января 2022 22:00
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Сельхоззапчасти на 18 млн тенге похитили четверо костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сельхоззапчасти на 18 млн тенге похитили четверо жителей Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Костанайские полицейские задержали четверых подозреваемых в краже сельскохозяйственных запасных частей. На протяжении трех месяцев группа совершила пять краж на территории Костанайского района и Акмолинской области. Ущерб составил более 18 миллионов тенге.

Оперативные мероприятия по задержанию подозреваемых проводили сотрудники Управления криминальной полиции ДП области и города Тобыл.

Как рассказали в полиции, в ноябре прошлого года в отдел полиции Костанайского района поступило заявление от жителя села Владимировка, что из сарая похищена корова. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в краже скота.

«После кражи в поселке Владимировка подозреваемые стали орудовать в поселке Светлый Жарколь. Здесь они посягнули на сельхоззапчасти. Злоумышленники проникли в ангар и похитили жатку от комбайна и другие запчасти. А также с территории крестьянского хозяйства украли запасные части от посевного комплекса. Материальный ущерб от похищенного составил более 13 миллионов тенге, – рассказывает начальник ОКП Костанайского района Ербол Токушев.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские выяснили, что мужчины совершили кражу запчастей в Акмолинской области. В селе Антоновка воры похитили сельхоз запчасти на 5 миллионов тенге. С поличным стражи порядка их задержали, когда они возвращались домой из соседней области.

Задержанные – жители Костанайского района, ранее судимые. В настоящее время полиция проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям.


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#Костанайская область   #Борьба с преступностью  
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