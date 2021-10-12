РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сельхозярмарки начнутся с 16 октября в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области начинаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки «Ауыл Береке» с участием местных фермеров и предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Караганде первая ярмарка пройдёт 16 октября с 09:00 до 19:00 на территории ОРЦ «GLOBAL CITY».

    На ярмарках сельхозтоваропроизводители и фермеры области и города предложат покупателям овощи, фрукты, мясо, мясную и молочную продукцию и многое другое по ценам производителей.

    Следующие областные ярмарки запланированы на 23 октября и 6 ноября. В остальные выходные дни, начиная с 17 октября, пройдут городские ярмарки.

    Адрес: г. Караганда, 134-й учётный квартал (пересечение улиц Таттимбета и Момышулы).

    Добраться до ОРЦ «GLOBAL CITY» можно на автобусах № 40, 56, 5, 146 и на маршрутных такси № 02 и 29.

    Для удобства автовладельцев на территории ОРЦ «GLOBAL CITY» есть большая бесплатная парковка.


    Теги:
    Карагандинская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!