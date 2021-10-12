Сельхозярмарки начнутся с 16 октября в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области начинаются традиционные сельскохозяйственные ярмарки «Ауыл Береке» с участием местных фермеров и предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Караганде первая ярмарка пройдёт 16 октября с 09:00 до 19:00 на территории ОРЦ «GLOBAL CITY».

На ярмарках сельхозтоваропроизводители и фермеры области и города предложат покупателям овощи, фрукты, мясо, мясную и молочную продукцию и многое другое по ценам производителей.

Следующие областные ярмарки запланированы на 23 октября и 6 ноября. В остальные выходные дни, начиная с 17 октября, пройдут городские ярмарки.

Адрес: г. Караганда, 134-й учётный квартал (пересечение улиц Таттимбета и Момышулы).

Добраться до ОРЦ «GLOBAL CITY» можно на автобусах № 40, 56, 5, 146 и на маршрутных такси № 02 и 29.

Для удобства автовладельцев на территории ОРЦ «GLOBAL CITY» есть большая бесплатная парковка.