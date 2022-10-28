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    13:35, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Сельхозтовары по сниженным ценам представят акмолинцы на ярмарке в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 29-30 октября в Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ярмарка будет организована на площади перед стадионом «Астана-Арена». Планируется, что цены на продукты будут ниже рыночных на 10-15%.

    «В эти два дня мы планируем привезти и реализовать порядка 850 тонн различной продукции. Это мясо, молоко, овощи, растительное масло, пищевое яйцо и другие товары. Всего около 50 наименований продукции будет представлено на этой ярмарке товаропроизводителей Акмолинской области», - сообщил во время онлайн-брифинга заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области Хасым Иткусов.

    Спикер отметил, что продукция акмолинских фермеров хорошо знакома жителям столицы. Это такие производители, как «Родина», «Гормолзавод», «Казбиф», «Курочка Ряба», «Кус-Вкус», «КазгерКус» и многие другие.

    «Ярмарка будет сопровождаться обширной концертной программой творческих коллективов области. Поэтому, уважаемые гости и жители города, приглашаем завтра-послезавтра принять участие в ярмарке», - добавил Х.Иткусов.


    Теги:
    Акмолинская область Астана
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