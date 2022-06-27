Сельхозпродукцию в Нур-Султан поставляют 130 акмолинских предприятий

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения населения столицы основными продуктами питания в настоящее время поставками сельскохозяйственной продукции в 44 крупные торговые точки Нур-Султана занимаются 130 предприятий Акмолинской области. Также действует сеть магазинов, где реализуют свою продукцию крупные сельхозтоваропроизводители региона. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области на постоянной основе проводится работа по обеспечению динамично растущего населения столицы основными продуктами питания.

«Акмолинская область, учитывая ее территориально-географическое расположение, является основным субъектом, формирующим продовольственный пояс вокруг города Нур-Султана. В рамках развития продовольственного пояса определена 300-километровая зона, в которую вошли все 20 регионов области. В настоящее время поставками сельскохозяйственной продукции занимаются 130 предприятий нашей области, которые поставляют свою продукцию в 44 крупные торговые точки столицы – такие, как «Магнум», «Астыкжан», «Смолл» и рынки «Евразия», «Алем», «Шапагат». Также действует сеть магазинов «Акмол», где реализуют свою продукцию крупные сельхозтоваропроизводители региона».

- отметил Е. Маржикпаев.

По словам спикера, с начала текущего года областью поставлено в столицу 62 тыс. тонн молочных продуктов, 14 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, почти 105 млн штук яиц.

В целом, в регионе на среднесрочную перспективу принято к реализации 48 значимых инвестиционных проектов на 266 млрд тенге, их ввод позволит увеличить производство растительного масла в 3,5 раза, овощей в теплице в три раза, сырого молока на молочно-товарных фермах в 1,5 раза, мяса всех видов на 25 %, муки и крупяных изделий на 20 %. Также будет освоен выпуск рыбы и икры форелевых и осетровых пород на 5,5 тыс. тонн.

«В целом, реализуемые в области мероприятия внесут существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Еще раз отмечу, что достижения в отрасли сельского хозяйства осуществлены благодаря соответствующей государственной поддержке. В текущем году выделено 48,1 млрд тенге только в виде субсидий. Кроме того, в рамках программы «Кен Дала» льготным кредитованием на весенне-полевые работы охвачены 240 сельхозтоваропроизводителя на сумму 20,2 млрд тенге», - добавил спикер.