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Сельчанка направилась пешком в Костанай и заблудилась
24 Декабря 2018 11:16 129
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КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- Жительница Костанайской области решила пешком дойти со своего посёлка в Костанай, но заблудилась по дороге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Случай произошёл на выходных. Спасателям пришлось искать 32-летнюю женщину, которая пешком отправилась из посёлка Самир в Костанай, расстояние между которыми составляет около 10 километров.
«Сотрудниками ДЧС проводились поиски гражданки, 1986 года рождения, которая в 09:00 утра вышла из поселка Самир в город Костанай и заблудилась»,- сообщили в ДЧС.
К сожалению, найти спасателям женщину не удалось, но, как выяснилось позже, в 17.50 она самостоятельно дошла до Костаная.
Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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