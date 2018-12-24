Сельчанка направилась пешком в Костанай и заблудилась

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- Жительница Костанайской области решила пешком дойти со своего посёлка в Костанай, но заблудилась по дороге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошёл на выходных. Спасателям пришлось искать 32-летнюю женщину, которая пешком отправилась из посёлка Самир в Костанай, расстояние между которыми составляет около 10 километров.

«Сотрудниками ДЧС проводились поиски гражданки, 1986 года рождения, которая в 09:00 утра вышла из поселка Самир в город Костанай и заблудилась»,- сообщили в ДЧС.

К сожалению, найти спасателям женщину не удалось, но, как выяснилось позже, в 17.50 она самостоятельно дошла до Костаная.