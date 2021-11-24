УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сельчанка использовала поддельный паспорт вакцинации в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В середине октября сотрудниками криминальной полиции Бородулихинского РОП был выявлен факт использования поддельного электронного паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий доставлена 29-летняя жительница района, которая дала признательные показания.

«Указанные противоправные действия квалифицируются по ст.385 ч.3 УК РК «Использование заведомо подложного документа», – отметил начальник ДП Сагат Мадиев.

Санкция данной статьи предусматривает арест на срок до 40 суток.

