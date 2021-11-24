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    17:13, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сельчанка использовала поддельный паспорт вакцинации в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сельчанка использовала поддельный паспорт вакцинации в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В середине октября сотрудниками криминальной полиции Бородулихинского РОП был выявлен факт использования поддельного электронного паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий доставлена 29-летняя жительница района, которая дала признательные показания.

    «Указанные противоправные действия квалифицируются по ст.385 ч.3 УК РК «Использование заведомо подложного документа», – отметил начальник ДП Сагат Мадиев.
    Санкция данной статьи предусматривает арест на срок до 40 суток.

    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Восточно-Казахстанская область Общество Правоохранительные органы
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