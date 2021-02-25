Сельчанин вез ребенка в больницу и застрял в снежном заносе на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области минувшие сутки выдались весьма сложными для спасателей, полицейских и дорожных служб. В пресс-службе департамента полиции рассказали о некоторых спасательных операциях, в которых участвовали стражи порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские работали в усиленном режиме, патрулировали все дороги. Техника дорожных служб работала в условиях нулевой видимости.

В Тайыншинском районе житель села Тендик вёз в районную больницу трёхлетнюю дочь. В салоне «Нивы» находился и его семилетний сын. Машина застряла в 6 км от Тайынши. Мужчина позвонил на канал «102». Полицейские известили медиков и обратились за помощью к предпринимателям района. В сложных погодных условиях даже спецтехника работала с трудом. Из трёх единиц одна сошла в кювет, другая - сломалась. Третья пробилась к застрявшей «Ниве». Скорая помощь срочно доставила девочку в больницу.

«В Аккайынском районе табунщик не успел перегнать лошадей до начала бурана. Он позвонил участковому Ерлану Абилову. Полицейские и местные жители искали мужчину на тракторах и снегоходах. Удача улыбнулась участковому инспектору, который вёл поиски в группе с директором ТОО «Салют» Андреем Бутко», - рассказали в пресс-службе.

Три машины с девятью североказахстанцами, среди которых был ребенок, застряли в заносе в трех километрах от села Рождественка Жамбылского района. На их вызволение из снежного плена понадобилось пять часов. В тёмное время суток в заносах между сёлами Айымжан и Пресновка этого же района застряли ещё две легковые автомашины. Всех водителей и пассажиров доставили в пункты обогрева.

В Мамлютском же районе из снежного плена пришлось вызволять большегруз «DAF». Ещё 48 грузовых и 5 легковых автомашин были обеспечены стоянкой на трассе «Челябинск-Новосибирск» в райцентре Мамлютка.

«В тяжёлых погодных условиях все дорожные службы работают с предельным напряжением. Только на дорогах республиканского значения были остановлены 136 автомашин в местах, где водители могли поучить обогрев и горячую пищу. В усиленном режиме ведётся очистка дорожной сети на трассах и в областном центре. Обращаем внимание автовладельцев Петропавловска, что сейчас необходимо с пониманием отнестись к ситуации и убрать с обочин припаркованный транспорт, чтобы не мешать расчистке снега коммунальными службами», — сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Напомним, в регионе за полтора суток выпали осадки в два раз больше месячной нормы. Скорость ветра достигала 30 метров в секунду.