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Сельчанин разукомплектовал комбайн в Карагандинской области

19 Ноября 2021 13:46
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Сельчанин разукомплектовал комбайн в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сельчанин разукомплектовал комбайн в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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12 ноября в УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области обратился 40-летний управляющий сельскохозяйственного предприятия. Он сообщил о краже. Выяснилось, неизвестный проник на машинный двор и похитил деталь от комбайна. Сумма ущерба составила 60 тысяч тенге. А главное, комбайн по вине злоумышленника оказался в нерабочем состоянии. Участковые инспекторы полиции по «горячим следам» задержали 44-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что предполагал сдать украденную деталь на металлолом. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью  
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