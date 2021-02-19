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    21:00, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Сельчанин избил и ограбил пенсионера в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержали сельчанина, напавшего и ограбившего пожилого пенсионера, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где к местным полицейским обратился 72-летний житель села Ескельды, заявивший об ограблении.

    Пожилой мужчина сообщил, что стал жертвой неизвестного, который избил его и похитил портмоне с 42 тыс. тенге. По факту возбудили уголовное расследование, предусмотренное ст.191 ч. 2 УК РК (Грабёж).

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось по «горячим следам» установить и задержать подозреваемого в грабеже. Им оказался 55-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

    «Подозреваемый сознался в совершении преступления. Часть денег удалось обнаружить и изъять у задержанного. Как выяснилось, большую часть из похищенной суммы подозреваемый истратил на спиртное. Расследование по факту продолжается» - сообщили в полиции.

    На время следствия в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматинская область
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