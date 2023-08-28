Сельчанин из Жамбылской области ездил в такси с мешком марихуаны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С 1 июня 2023 года стартовало республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2023». В рамках ОПМ в Жамбылской области выявляют факты хранения и распространения наркотических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в рамках ОПМ «Карасора-2023» по оперативной информации выявили крупную партию наркотического вещества.

«На 14 километре трассы Мерке – Шу - Бурылбайтал остановлен автомобиль «Volkswagen». Во время досмотра в заднем багажном отсеке обнаружен полиэтиленовый мешок с наркотическим средством, которое принадлежит 31-летнему пассажиру - жителю Меркенского района», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «высушенная марихуана» общим весом 6 килограммов.

«Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Меркенского района. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщалось ранее, в регионе в рамках комплексного плана по противодействию наркопреступности на 2023 - 2025 годы проводят комплекс профилактических мероприятий, создана выездная комиссия по уничтожению наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники. За более чем два месяца на 22 гектарах предпесковой территории скосили дикорастущую коноплю с последующим сжиганием общим весом 16,5 тонны.

С помощью военного беспилотного летательного аппарата обнаружена плантация наркосодержащей конопли, культивируемая местным жителем. Второй год к участию в подобных оперативно-розыскных мероприятиях привлекается расчет БПЛА регионального командования «Юг».

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков, утвержден комплексный план по противодействию наркопреступности на 2023 - 2025 годы.