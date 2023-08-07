Сельчане Жамбылской области создали «Лигу молодежи»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Молодежь Рыскуловского района Жамбылской области, в большинстве своем, остается в родном селе, активно участвуя в общественной жизни региона. На днях активисты района, собравшись в райцентре селе Кулан, создали «Лигу молодежи», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Почти каждый третий житель Рыскуловского района Жамбылской области относится к категории молодежи. В 42-х населенных пунктах 15-ти сельских округов района проживает 67 636 жителей, молодежь составляет 20 960 человек. Кроме того, Рыскуловский район многонационален. Здесь проживают представители более 20 этносов.

По статданным, только за первое полугодие 2023 года в районе к активным мерам занятости привлечено 479 молодых людей, безработица среди молодежи в Рыскуловском районе составила 2,7%. Доля молодежи категории «NEET» (без работы, без учебы) - 0,08%, это 88 молодых людей. В трудовой отряд «Жасыл ел» на сезонную работу привлекается до 80-ти молодых людей.

Рыскуловские активисты, работающие в различных сферах, инициировали встречу в райцентре селе Кулан, чтобы обсудить насущные проблемы.

«Инициативные представители молодежи должны участвовать в жизни своего села, в решении социальных, политических и общественных проблем», - отметил один из ста собравшихся районных активистов Жанибек Жусипов.

Его поддержали Даурен Абдикерим и Жанибек Базылбек, призвавшие молодежь поддерживать позитивные идеи и предложения и вносить свой реальный вклад в развитие края.

По итогам встречи создана «Лига молодежи» Рыскуловского района. Своей целью молодые люди поставили деятельность для процветания родного края. Намечено ежемесячно встречаться и обсуждать вопросы социально-экономического развития района.