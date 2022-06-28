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Сельчане в СКО жалуются на плачевное состояние школы
28 Июня 2022 21:53

Сельчане в СКО жалуются на плачевное состояние школы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Родители детей, посещающих школу-комплекс ясли-сад в райцентре Булаево Северо-Казахстанской области, обеспокоены состоянием учебного заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой крик души они разместили в социальных сетях. Утверждают, что три года им обещают привести в порядок учебное заведение, но год от года его состояние становится только хуже.

«В нашем городе Булаево расположены четыре школы, в трех школах проведен капитальный ремонт: перекрыта крыша, установлены евроокна, перестелены линолеум, плитка, отремонтирован санузел. Но в Булаевской школе ясли-сад со дня основания школы не было ни одного капитального ремонта. В коридорах линолеум стерся, в фойе плитка вся потрескалась, в столовой потолок скоро обрушится, плитка в столовой с советских времен. Санузел в прошлом году только установили, дети ходили на улицу. На дворе 21 век. А еще, какая у нас дорога к школе в ужасном состоянии, вся разбитая, яма на яме. Так хочется, чтобы наши дети получали образование в уютной, красивой школе с прекрасным ремонтом», - написали родители.

На обращение сельчан ответила руководитель отдела образования района М. Жумабаева Сара Рамазанова. По ее информации, проектно-сметную документацию на 71 млн тенге разработали. В школе отремонтируют кровлю, канализацию, заменят окна, напольное покрытие. Однако даты, когда это произойдет, С. Рамазанова не назвала. Сообщила, что подали бюджетную заявку. Как выделят средства, тогда и отремонтируют.


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Автор:
Корреспондент

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