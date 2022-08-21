Сельчане просят акима СКО не сокращать движение электричек

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области обратились в социальных сетях к главе региона Кумару Аксакалову с просьбой сохранить движение приграничных электропоездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На днях стало известно, что с 1 сентября прекратится движение электрички «Петропавловск-Исилькуль» в вечернее время. Жители района М. Жумабаева просят акима области не лишать их доступного транспорта.

«Этот электропоезд для многих жителей нашего округа был единственной возможностью добраться до областного центра. Многие работают и учатся в Петропавловске. Именно на этой электричке, на вечерней, они возвращаются с учебы и с работы домой, тем более скоро зима. Добираться на автобусе, на машине может быть очень сложно, так как у нас бывают сильные морозы. И не у всех людей возможность есть ездить на машине, такси, а электричка - это одно из самых доступных средств передвижения. Пожалуйста, услышьте нас», - пишут сельчане.

Ситуацию прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«Вечернее расписание отменено из-за отсутствия должного уровня пассажиропотока. Необходимо отметить, что жители нашей области не остались без электропоезда по направлению Исилькуль. Приостановлено будет только вечерние время. В Северо-Казахстанской области курсируют два субсидируемых электропоезда: «Петропавловск – Исилькуль» - два раза в день, «Петропавловск-Макушино» - один раз в день - по магистральным железным дорогам, принадлежащим ЮУЖД», - проинформировали в ведомстве.

Вопрос – как люди будут добираться домой в вечернее время, пока остается открытым. Ответа от акима области тоже пока нет.

Движение приграничных электропоездов возобновили спустя два года в начале июня.



