Сельчане помогли раскрыть двойное убийство в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В посёлке Костанайской области сельчане помогли стражам порядка раскрыть особо тяжкое преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил на своей личной странице в социальной сети начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков, сотрудниками полиции Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление - двойное убийство в поселке Сарыколь.

«19 марта в поселке Сарыколь в частном доме односельчанин обнаружил тела двух мужчин - 1974 и 1965 годов рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 ч.2 УК РК «Убийство двух и более лиц»,- сообщил глава полиции области.

Для раскрытия преступления была создана следственно - оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники департамента полиции.

«В ходе расследования было выдвинуто несколько версий совершения преступления. При проведении оперативно - розыскных мероприятий был задержан житель посёлка Сарыколь 2001 года рождения»,- добавил он.

Отмечено, что вина задержанного в совершении двойного убийства подтверждается следственными действиями, изъятыми вещественными доказательствами, а также признательными показаниями. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест.

Остальная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит в интересах следствия.

«Хотел бы отметить, что в раскрытии этого преступления большая помощь была оказана населением посёлка Сарыколь. Активная гражданская позиция и неравнодушие сегодня становятся хорошей опорой в работе органов внутренних дел»,- подытожил Е. Омарбеков.