РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:06, 27 Март 2022 | GMT +6

    Сельчане помогли раскрыть двойное убийство в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В посёлке Костанайской области сельчане помогли стражам порядка раскрыть особо тяжкое преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил на своей личной странице в социальной сети начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков, сотрудниками полиции Костанайской области раскрыто особо тяжкое преступление - двойное убийство в поселке Сарыколь.

    «19 марта в поселке Сарыколь в частном доме односельчанин обнаружил тела двух мужчин - 1974 и 1965 годов рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьёй 99 ч.2 УК РК «Убийство двух и более лиц»,- сообщил глава полиции области.

    Для раскрытия преступления была создана следственно - оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники департамента полиции.

    «В ходе расследования было выдвинуто несколько версий совершения преступления. При проведении оперативно - розыскных мероприятий был задержан житель посёлка Сарыколь 2001 года рождения»,- добавил он.

    Отмечено, что вина задержанного в совершении двойного убийства подтверждается следственными действиями, изъятыми вещественными доказательствами, а также признательными показаниями. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест.

    Остальная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит в интересах следствия.

    «Хотел бы отметить, что в раскрытии этого преступления большая помощь была оказана населением посёлка Сарыколь. Активная гражданская позиция и неравнодушие сегодня становятся хорошей опорой в работе органов внутренних дел»,- подытожил Е. Омарбеков.


    Теги:
    МВД РК Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!