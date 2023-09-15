Сельчане любят шахматы больше горожан в СКО

В Северо-Казахстанской области из 5 тысяч человек, занимающихся шахматами, 3,5 тысячи – сельчане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шахматный спорт в регионе популярный, но серьезных достижений североказахстанцы еще не добивались. Ситуацию надеются изменить с открытием в области федерации шахмат.

«В регионе шахматами занимаются около 5 тысяч человек, из них 3,5 тысячи – сельские жители. Из всех занимающихся около 60% - молодежь. Сегодня мы принимаем «Шахматный караван». Впервые в нашей области открывается Федерация шахмат. Открытие дает нам возможность регулировать вопросы координации этого вида спорта. Мы должны понимать, какие идут сборы, конкурсы, отборочные туры. Будем держать руку на пульсе, не отставать от шахматных трендов. Хотим придать импульс развитию этого спорта в нашем регионе. У нас есть отличный пример для молодежи – известные казахстанские шахматистки, которые добились высоких результатов на мировом уровне. У нас есть профильная детско-юношеская школа «Барс». Кружки в школах полностью заполнены», - сообщил заместитель акима области Рустем Курманов.

Финансировать развитие спорта намерены за счет бюджетных и спонсорских средства. Сейчас на развитие шахматного спорта в регионе выделяют чуть более 60 млн тенге. В том числе 20 млн тенге для организаций образования, за которыми закреплены секции, и 24,5 млн тенге – в рамках государственного спортивного заказа.

Вице-президент Казахстанской федерации шахмат Александр Бабенко уверен, что у регионов большой потенциал в развитии этого вида спорта.

«За последний годы на территории Казахстана мы провели три чемпионата мира: по блицу – в декабре прошлого года, матч за шахматную корону – до последнего местом его проведения должна была быть Аргентина – и в августе в Актау впервые прошел чемпионат мира среди школьников. Летом провели чемпионат Азии в Алматы. Для нас важна активизация развития шахмат в регионах. Уверен, что в Северо-Казахстанской области шахматы будут развиваться», - прокомментировал А.Бабенко.

Во всех регионах страны федерация провела отборочные туры среди шахматистов-любителей. Выбрали по 20 человек. Сегодня они будут играть за право выйти в финал, который состоится в Туркестане в ноябре этого года.