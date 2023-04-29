Сельчане хотят переименовать родной поселок Скриптонита

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Жители поселка Ленинский проголосовали за переименование его в Атамекен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Павлодар-онлайн.

За новое название высказались 49 членов местного сообщества, один человек воздержался от голосования.

Нынешний пригородный поселок основан в начале в 1914 году в урочище Бидаик как административный аул с №7. В 1965 году его стали именовать Ленинским. В 2008 году ректор ПГУ имени Торайгырова Ерлан Арын выступил с инициативой переименования поселка Ленинский в Казангап.

«В начале было очень много предложений, около 20. После этого решили отобрать наиболее часто встречающиеся. Их набралось семь, их вынесли на обсуждение членов местного сообщества. В результате большинством голосов решили оставить два - Казангап би и Атамекен», - рассказала аким Ленинского Маржан Алшимбаева.

На собрании из 50 членов сообщества высказались за название Атамекен 49, один воздержался. При голосовании за Казангап би 48 человек были против, один человек был за и один воздержался. Также учитывали мнение жителей села, присутствовавших на собрании.

Протокол решения слушаний в течение 7 рабочих дней опубликуют в СМИ, после этого решение обсудят на заседании гормаслихата, далее - в областной ономастической комиссии. Затем решение и постановление акимата и маслихата направляют для регистрации в органах юстиции, документы публикуют в СМИ, в течение 10 дней они вступают в законную силу. Вся процедура занимает от трех до шести месяцев.