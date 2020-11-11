Сельчане активно участвуют в озеленении района в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области сельчане приняли участие в республиканской акции «Экологический час», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Озеленением района занялись жители Жанибекского района Западно-Казахстанской области, приняв участие в республиканской акции «Экологический час». В ее рамках сельчане высадили молодые деревья. Саженцы сразу нескольких пород лиственных деревьев появились на улицах сельских округов. Активное участие в акции приняли практически все местные жители.

Озеленением и благоустройством района жанибекцы занимаются на постоянной основе. На этот раз молодежь и пожилые люди вместе высадили молодые деревья. Необходимо отметить, что это далеко не первый «экочас», проводимый в районе. Ранее в нем участвовали также школьники и студенты.

«Вы только посмотрите, как преображается село. Как красиво, когда везде деревья, зелень. Отрадно, что молодежь следит за благоустройством родного края. Каждый вносит свой посильный вклад. И сегодняшняя акция тому подтверждение», – отметила ветеран труда Менсулу Жумакулова.

Стоит отметить, что все саженцы бесплатно предоставил местный акимат, По словам специалистов, высаживать необходимо только те виды деревьев, которые устойчивы к местному климату. Эту акцию планируется продолжить до конца осени.

Всего в рамках акции было высажено 60 сосен у центрального парка и сада, 30 кленов по периметру игровой площадки и 50 тополей вдоль обочин по улице им.Чурина.

«Мы высадили деревья в местах, где активно проводят свой досуг односельчане. В основном, озеленение проводится в общественных местах. Всего высадили свыше ста новых деревьев. Высаживаем те породы, которые у нас хорошо приживаются: клен, тополь», – рассказал житель села Елеусин Лукпанов.

Теперь основной задачей для местного населения будет уход за молодыми деревьями. Ведь, самое главное в этом деле полив насаждений. Как отметили сельчане, они в свою очередь обещают тщательно следить за этим процессом.