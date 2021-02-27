Сектор НПО играет весомую роль в стране - депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Вера Ким выразила свое мнение касательно развития неправительственных организаций в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сектор некоммерческих организаций играет достаточно весомую роль в нашей стране и взаимодействует с государственными органами. Знаем, что некоммерческие организации в большей части выполняют социальный блок. Непосредственно, направления связаны с улучшением жизни населения, экологии, очень много организаций, которые занимаются защитой животных. Сегодня некоммерческие организации с точки зрения взаимодействия с государственными органами, безусловно, являются некими посредниками и мостом между населением и государством. Есть Министерство информации и общественного развития, которое выделяет государственно-социальный заказ, работает отдельный Центр поддержки гражданских инициатив. Это единственный центр, который выдает государственные гранты некоммерческим организациям. Мы знаем, что гранты выделяются на поддержку различных общественных инициатив», - сказала Вера Ким в рамках встречи министра информации и общественного развития РК Аида Балаевой с представителями НПО в Нур-Султане.

По ее словам, некоммерческий сектор, безусловно, развивается в стране. Однако есть ряд вопросов, которые необходимо решать.

«Конечно, хотелось бы, чтобы таких узкоспециализированных сервисных организаций было достаточно больше. Мы знаем, что когда объявляются государственно-социальный заказ или гранты, есть ряд организаций, которые, к сожалению, не по своему профилю подаются на те или иные лоты. Хотелось бы, чтобы узкопрофильные сервисные организации реализовывали свои уставные цели и миссию своей организации. К примеру, если они занимаются помощью лицам с инвалидностью, чтобы действительно, занимались конкретной помощью таким категориям населения», - выразила мнение В. Ким.

Напомним, что сегодня, 27 февраля, отмечается Всемирный день неправительственных организаций.