Сектор госуслуг для иностранцев открылся на вокзале Нурлы жол в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сектор услуг для иностранцев открылся в столичном вокзальном комплексе Нурлы жол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Президент страны неоднократно подчеркивал, что в современном мире трудовая миграция имеет глобальный характер, в этой связи возрастает важность соблюдения миграционных правил, а также обеспечения безопасности иностранцев, прибывающих в страну.

НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан»» совместно с МВД запустили пилотный проект по оказанию государственных услуг «Выдача, продление разрешений трудовым иммигрантам» и «Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан» в секторе услуг для иностранцев на территории столичного вокзала Нурлы жол.

Общая площадь сектора около 400 кв. м, имеются около 700 наружных парковочных мест и внутренний паркинг 740 мест для автомашин, пандус для маломобильных групп, в зоне ожидания до 100 посадочных мест, мультикасса, подключение к Единой электронной очереди.

Режим работы - по будням с 09.00 до 18.00, в субботу с 09.00 до 1300. В работе сектора задействованы четыре сотрудника миграционной службы и 10 сотрудников филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» по Нур-Султану.

В секторе сотрудники госкорпорации принимают от иностранцев заявки, копии платежных документов, медицинских справок, страховых полисов. Сотрудники миграционной службы проверяют пересечения границы и данные по другим учетам, после чего оформляют разрешения. Результат передается в ЦОНы для выдачи заявителю.

Для оказания услуг упрощен порядок передачи первичных и готовых документов в рамках «одного окна», так как информационные системы ЦОНа интегрированы с системами миграционной службы МВД.

С 22 июня сектором оказано 1214 государственных услуг, из них – выдано и продлено 855 разрешений трудовым иммигрантам, сформировано 359 ИИН иностранцам, временно пребывающим в нашей стране.