Сектанта осудили за хранение и ношение боеприпасов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее осудили приверженца деструктивного религиозного течения за незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«19 марта текущего года при прохождении досмотра в здании железнодорожного вокзала г. Семей был установлен и задержан 45-летний житель Нур-Султана по подозрению в хранении боеприпасов. В ходе проверки у него были обнаружены и изъяты патроны калибра 9 мм, в количестве 29 штук», - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции на транспорте Ерлан Алимов.

Е.Алимов отметил, что в отношении правонарушителя было проведено досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, боеприпасов).

«При расследовании уголовного правонарушения также было установлено, что задержанный является приверженцем одного из деструктивных религиозных течений и, несмотря на какие-либо религиозные каноны и принципы, уже неоднократно привлекался к ответственности за уголовные правонарушения», - резюмировал полковник полиции.

«Приговором суда № 2 г. Семей мужчина был признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев», - добавил он.