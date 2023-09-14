Сексуальное насилие над погибшим в Жамбылской области солдатом-срочником опровергает военная прокуратура

Главный военный прокурор РК Дастан Секенов прокомментировал ситуацию со смертью солдата-срочника в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговор состоялся. Материалы по факту доведения его до самоубийства выделены в отдельное производство. Мы с этим приговором в этой части не согласны, будем его обжаловать. И по итогам обжалования я смогу проинформировать вас», - сказал Дастан Секенов в кулуарах Сената.

Он выразил несогласие с заявлением о том, что на одежде солдата были обнаружены следы спермы.

«Этот вопрос мы неоднократно обсуждали. Там нельзя так однозначно толковать, что это следы спермы. Это следы биологического происхождения. Экспертом не совсем корректно дана оценка. Мы провели несколько повторных экспертиз, генетические исследования и они не подтверждают. Там просто есть моменты, связанные, это же честь и достоинство погибшего затрагивается. Поэтому я думаю, что адвокат очень некорректно поступил, распространив эти сведения через СМИ. Я хотел бы обратить внимание, что это не блогер, а профессиональный адвокат. И он все-таки при осуществлении профессиональной деятельности должен руководствоваться нормами уголовно-процессуального правда, действующего законодательства об адвокатуре. И заявлять об обстоятельствах, которые известны ему и связаны с профессиональной деятельностью - крайне некорректно», - заявил военный прокурор.

Он опроверг факт сексуального насилия над солдатом.

«Там есть экспертиза, упоминание об этом. Но были проведены повторные экспертизы, которые ее не подтверждают. Однозначно утвердительно могу сказать, что никакого сексуального насилия не было», - сказал Д. Секенов.

Напомним, в августе прошлого года 18-летний солдат-срочник скончался в Жамбылской области. Он совершил суицид.

Сообщалось, что подозреваемый по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области находится под стражей.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, рассказал, что по факту смерти военнослужащего срочной службы в пограничном отделении «Шолдала» в Жамбылской области было проведено внутреннее расследование, и ряд лиц был отстранен от своих должностей.