Секс-рабыни в «элитных» банях Астаны: задержана банда сводников из 17 человек

Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД с 22 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP-трафик». Выявлено 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— По результатам за создание и руководство ОПГ в отношении лиц, осуществляющих противоправную деятельность, связанную с «трафиком» людей, начато три досудебных расследования, — отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

К примеру, в Астане пресечена преступная группировка из 17 человек, которая наладила схему по вовлечению и принуждению молодых девушек к сексуальной эксплуатации на территории девяти «элитных» банных комплексов. Проведено более 30 обысковых мероприятий, изъяты денежные средства и шесть автомашин. Основные фигуранты арестованы.

Аналогичное ОПГ ликвидировано в Шымкенте. Здесь также изъяты денежные средства на сумму более 1 млн тенге, 16 тысяч долларов США и 10 автомашин. Лидеры и участники взяты под стражу.

Похожая преступная группа с 2023 года действовала и в Петропавловске, где под угрозами физического насилия и шантажа в сексуальную эксплуатацию вовлекались молодые девушки. Уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ в производстве.

В ряде регионов выявлены факты эксплуатации людей из социально уязвимых слоев населения для занятия попрошайничеством.