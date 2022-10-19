Секс-притон выявили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Секс-притон выявили полицейские Караганды, передает Polisia.kz.

К сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области поступила информация о предоставлении интимных услуг в одной из саун Караганды. Было установлено, что банное заведение работает в круглосуточном режиме. Его администратором является 27-летняя женщина, обязанностью которой является организация работы обслуживающего персонала и подготовка к приему клиентов. Но помимо этого предприимчивая дама организовала дополнительную услугу.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Она призналась, что организовывала вызовы девушек легкого поведения для клиентов сауны. Причем имелся устойчивый прейскурант – 3 тысячи тенге с каждого вызова. Денежные средства подозреваемой вручались как наличными, так и переводом на банковскую карту.

Ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество «.





Фото: polisia.kz