Секс-притон ликвидировали в Алматы

15 Ноября 2022, 21:36

15 Ноября 2022, 21:36

Секс-притон ликвидировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередной секс-притон ликвидировали в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Предприимчивая 34-летняя женщина приехала из Восточно-Казахстанской области. В ее салоне, позиционирующем себя как заведение оздоровительного массажа, работают 7 женщин-массажисток, в спектр услуг которых, как свидетельствуют оперативные данные, также входило оказание интимных услуг.

«Женщины доставлены в ДП, где их личности проверены на причастность к каким-либо противоправным действиям. Установлен и владелец особняка. За предоставление помещения заведомо для занятия проституцией он привлечен к ответственности», – рассказал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев.

Ранее в Алматы был выявлен частный дом, служивший притоном для проституции.

Фото: polisia.kz