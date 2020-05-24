«Секретная» велодорожка функционирует вблизи столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Велосипедная дорожка протяженностью 23 километра в «зеленом поясе» столицы – одно из мест отдыха на природе для жителей города. Велотрасса соединяет Коргалжынское шоссе и дорогу на Караоткель, то есть, проходящую в сторону поселка Косшы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мы считаем эту велотрассу отличным местом для отдыха жителей столицы во время карантина. Здесь мало людей. Даже с учетом выходного дня, только изредка могут встретиться велосипедисты и отдельные люди, гуляющие с детьми, говорят жители.

Можно заметить, что хотя велотрасса шириной в два метра в «зеленом поясе» была сдана в эксплуатацию еще в 2016 году, жителям города она мало знакома.

«Я живу в этом городе более 10 лет. Но впервые вижу своими глазами это место, где можно замечательно отдохнуть. Даже как-то стыдно, что живу в городе 10 лет, и не знал о нем (смеется). Сами знаете, в обычные дни у большинства людей в столице нет времени на поездки и отдых. Если получается со временем, уезжаем с детьми на природу, в Бурабай, там я много раз брал велосипед напрокат. Теперь узнал об этом замечательном месте, хорошо, что карантин (смеется)», – говорит житель столицы Айдын.

Но, мы поняли, что одна из причин малой посещаемости этого места в том, что служба проката велосипедов еще не начала работать. К тому же, вдоль Коргалжынского шоссе идет большая стройка.

«Службе проката велосипедов еще не дано разрешение, поэтому наша работа стоит. Но, сами видите, строительство идет быстро, в будущем это будет одним из замечательных мест для отдыха», – говорит Ербол, предоставляющий велосипеды напрокат. Вдоль всей велотрассы шириной в два метра растут березы, клены и другие деревья. Вдоль дороги есть места отдыха, установлены ящики для мусора. Это хорошее место для полезного отдыха.