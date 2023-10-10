Секретарь Совета безопасности РК встретился с Генсеком ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов провел встречу с Генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, также был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Организации.

Имангали Тасмагамбетов проинформировал о ходе подготовки к предстоящей в ноябре 2023 года в Республике Беларусь сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации.

Секретарь Совета Безопасности Казахстана подтвердил свое участие в очередном Совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Минске.