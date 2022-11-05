Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева

5 Ноября 2022, 23:40

5 Ноября 2022, 23:40

Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов рассказал о работе предвыборного штаба кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Асхат Оралов, наряду с центральным штабом в столице более 200 региональных штаб-квартир работают по всей стране.

Члены штаба намерены побывать в 207 населенных пункт ах , в том числе в 53 города х и 154 района х.

Предвыборная агитация началась 21 октября и закончится за день до выборов. 19 ноября наступит день тишины. 20 ноября состоятся президентские выборы.