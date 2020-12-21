Секретарь партии «ADAL» встретился с руководителем Центра непартийного наблюдения за выборами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 декабря в Нур-Султане в Центре непартийного наблюдения за выборами (далее – Центр) прошла встреча руководителя Центра Бану Нургазиевой с секретарём партии «ADAL» Нурлыбеком Мукановым и координатором партийного наблюдения Молдабаевой Айжан, передает МИА «Казинформ».

После приветствия гостей, Бану Нургазиева рассказала о текущей работе Центра, которая основана на Декларации глобальных принципов непартийного наблюдения и мониторинга выборов общественными организациями, принятой почти 250 организациями-членами Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами из почти 90 стран мира.

«Наш Центр непартийного наблюдения позиционирует себя консолидирующей площадкой для непартийных наблюдателей от различных НПО, всех заинтересованных общественных объединений, граждан с активной жизненной позицией в целях обеспечения подлинных легитимных выборов.

Важнейшей задачей нашего Центра является подготовка квалифицированных наблюдателей. Нами практически завершена работа по формированию региональной сети наблюдателей порядка 10 тысяч человек, ведётся их обучение, чтобы профессионально исполнять функции наблюдения за выборами практически на каждом конкретном избирательном участке», - говорит Бану Нургазиева.

Секретарь партии «ADAL» Нурлыбек Муканов поблагодарил за приглашение ознакомиться с работой Центра и в свою очередь познакомил вкратце с предвыборной программой партии, рассказал о встречах с избирателями в регионах.

Координатор партийного наблюдения Молдабаева Айжан рассказала о том, что процесс обучения вёлся посредством онлайн в связи с эпидемиологической обстановкой, а также тем, что данный формат позволяет охватить большее количество обучаемых.

В завершение встречи Бану Нургазиева и Нурлыбек Муканов подтвердили, что совместные усилия общественных организаций и партийных наблюдателей должны обеспечить справедливость и честность избирательного процесса.