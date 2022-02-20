Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Секретом семейного счастья поделились супруги из службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Наталья и Константин Критские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Константин работает оперативным дежурным в дежурной службе пожаротушения, именно эта служба контролирует работу «101» и играет немаловажную роль в обеспечении безопасности. А Наталья работает радиотелефонистом в специализированной пожарной части №1. Она осуществляет прием сообщений о вызове, обрабатывает и полностью ведет тот или иной пожар.

Двое супругов работают в сложной структуре, где масса нюансов и ответственности. Они поделились своей историей и секретами, как не потерять себя среди этой суеты, и продолжать хранить семейное гнездо.

Как оказалось, супруги вместе уже 13 лет и всё также трепетно и с любовью относятся друг к другу, как и в первый день. Стереотип о работе в органах гражданской защиты сложился такой, что люди здесь довольно грубые и жесткие.

«Отнюдь не так, статистика нашей службы показывает, что у нас встречаются и женятся очень много пар, работающих в одной структуре. Их любовь вдохновляет и показывает, что наша сложная и суровая профессия никак не мешает любить и сохранять в себе нежность, а также строить семейные отношения»,- делится Наталья.

Герои нашей статьи познакомились в далеком 2007 году, работали в одном здании службы пожаротушения. И в один прекрасный рабочий день их пути пересеклись.

Как рассказал Константин, признаться в своих чувствах порой под силу не каждому, даже очень смелому человеку. И мешает признанию вовсе не слабость, не робость, а боязнь получить в ответ отказ или равнодушие. К счастью, фортуна была на стороне Константина, и он набрался сил и пригласил Наталью на свидание, на что получил положительный ответ.

«Мой муж покорил меня своей заботой, вниманием и романтикой, делая мне приятные сюрпризы и подарки. За прожитые вместе 13 лет, впрочем, ничего не изменилось. Он остался таким же внимательным и заботливым»,- отметила Наталья.

Не секрет, что в последние годы увеличивается количество разводов, и в большинстве своем молодые пары не умеют постигать семейного счастья. Семья Константина и Натальи - пример истинных семейных отношений, пример не только для детей, которых они воспитывают, но и для друзей и коллег по работе.

«Как понимаете, наша профессия предполагает быть всегда наготове, и жить в режиме нон-стоп. Это привычный для нас образ жизни. Бывает так, что мужа вызовут на срочное совещание или по тревоге. Удобно, что работаем мы в одной службе и вопросов никаких не возникает, но всё-таки советую входить в положение своего партнера и понимать все нюансы его дела и профессии. Так как заступаем мы с мужем на сутки по очереди, обязанности по дому распределяем равномерно, если мама заступает на стуки, папа берет на себя обязанности по дому, и наоборот. И все годы в браке мы всегда были опорой и поддержкой друг другу, а это залог крепких и долгих отношений»,- делится секретами Наталья.

Немаловажно, по ее словам, среди всей суеты и рутины не потерять себя, не стоять на месте и развиваться.

«Ещё считаю очень важным не терять в отношениях этой самой романтики, ценить и уважать друг друга. Начините довольствоваться малым и проходить трудности вместе, даже самые малейшие. Любовь придает сил, помогает скрасить плохие времена яркими красками. И, конечно же, умейте прощать и уступать»,- добавила Наталья.

Создание счастливых семейных отношений — это ежедневный труд, в котором обязательно должны участвовать оба супруга. И семейные отношения супругов Критских - пример для многих молодых казахстанцев.