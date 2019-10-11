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Секрет успешной работы раскрыл Первый Президент РК

11 Октября 2019 22:12
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Секрет успешной работы раскрыл Первый Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Секретом успешной работы за 30 лет поделился Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Об этом много писали и говорили. Когда проводилась международная конференция «30 лет лидерства», все обсуждали этот вопрос. Конечно, с моими соратниками мы выполнили столетнюю работу, оправдав надежды народа. Это известно всему народу. Если экономика не будет расти, то не будет денег, не могут оплатить пенсии и другие. За эти годы выросла экономика в 20 раз, были построены более 2000 поликлиник, 1500 школ, тысячи детских садов. Благодаря заботе, мы увеличили среднюю продолжительность жизни наших граждан с 67 до 73 лет. Далее, думаю, еще будет расти до 80 лет. Такого никогда не было. Население возросло. Во время объявления независимости число казахов составляло 44%, сейчас уже достигло 70%. Это для нас большой успех. А сейчас население составляет 18 млн 200 тысяч человек. 70% из них- казахи»,- отмечает Нурсултан Назарбаев.

«Переезд столицы было нелегким делом. Были и против переезда. Денег не было, трудное время. Но это было важно с геополитической стороны. Сейчас столица является самым казахскоязычным городом. Мы выполнили большое дело. Я иногда думаю, смотря на город, и сам себе удивляюсь, как это все произошло. Я очень рад поколению и благодарен всему народу, который оказал поддержку. Таким образом, мы сделали большую работу», - добавил Н.Назарбаев.

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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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