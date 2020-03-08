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Секрет успеха кинолога Марины и лабрадора Вильсона из Восточного Казахстана
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Марина Цуканова работает кинологом в оперативно-спасательном отряде службы пожаротушения ДЧС ВКО и ее работа – лабрадор Вильсон, который был закреплен за ней, как только она пришла работать в отряд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Несмотря на то, что у Марины дома живет немецкая овчарка, с лабрадорами, которые работают в отряде, она легко нашла общий язык. Ведь большая любовь к собакам стала основной причиной, которая привела Марину работать в спасательный отряд.
Первая собака у нее появилась в 11 лет, и с тех пор, в ее семье постоянно живут четвероногие друзья. Сейчас у нее и кошки, и собаки. А теперь еще и Вильсон, который сразу вписался в семью, и здесь его полюбили не меньше, чем остальных.
Спасатель-кинолог не просто профессия, а собака-спасатель не просто собака, от слаженности их совместной работы часто зависят человеческие судьбы и жизни. И Марина, которая пришла работать в отряд всего 4 года назад, приложила все усилия, знания навыки и опыт, чтобы добиться от уже подросшей собаки, результата и сделать из нее настоящего аттестованного спасателя.
«Вильку - так ласково называет своего коллегу Марина - за мной закрепили сразу. На тот момент собаке было уже 9 месяцев, время в воспитании собаки немного упущено. Мне приходилось уделять ему больше времени, чтобы добиться доверия и послушания. На тренировках он отвлекался, занимаясь любимым делом – собиранием пластиковых бутылок. Пришлось с ним даже быть строгой. Но мы преодолели все трудности, и теперь Вильсон показывает неплохие результаты», - рассказывает о своем питомце кинолог.
Опыт общения с собаками у Марины очень большой. Даже когда работа не была связана с воспитанием собак (она работала в проектном институте) после работы, несмотря на усталость, не менее 4-х часов она уделяла своим любимым животным. Помогала и другим людям советами по воспитанию четвероногих друзей. Поэтому доброта, терпение, и с каждым годом, приобретаемый опыт, помогли кинологу в воспитании Вильсона, который все же прошел аттестацию и к 2 годам своей жизни и стал полноправным членом коллектива.
Марина очень любит свою работу, ее личные склонности к общению и взаимопониманию с животными стали определяющими в выборе профессии, хотя никакого специального образования она не имеет. С первых минут общения с ней становится ясно - вся ее жизнь связана с животными. Она с приятной улыбкой и добротой рассказывает о своих питомцах.
За время работы в отряде у тандема Марина-Вильсон одна сложная поисковая операция, когда Вильсон помог обнаружиться тело мальчика под 5 метрами снега.
Кто регулярно бывает в горах зимой, знает, что сошедшая снежная масса спрессовывается, можно сказать, в бетон, выжить в ней практически невозможно. Когда Марина пустила собаку на поиск, Вильсон почти сразу обозначил лаем место, где предположительно мог находиться мальчик. Но понимая, что это первая такая операция кинолог усомнилась в своей собаке. Перевела работать в другую сторону, но он опять был близок в своих поисках к первому обозначенному месту. И когда уже в третий раз, он лаял на первом месте, стало понятно, собака не ошиблась. И действительно, тело мальчика откопали именно там, где указал пес.
«Видя безжизненное тело ребенка, я сама растерялась, и испытала шок. Эта спасательная операция для нас с Вилькой - бесценный опыт, ведь реальная работа – это всегда лучше любой тренировки», – отметила Марина.
«В общении с собаками главное доброта, и у Марины ее не отнять. Мы видим, как она умело занимается с собаками, воспитывает их. Ведь это все происходит у нас на глазах. Она прекрасный человек, коллега и профессионал своего дела», - отзываются о своем кинологе спасатели отряда.
Марина - не просто спасатель, она еще и мама двоих детей. Находит время на все - и на воспитание ребятишек, и на воспитание питомцев.
«Очень любим с детьми зимой выезжать на природу, кататься на лыжах. Конечно же, берем с собой своих любимцев. Собак ставлю в упряжку, и они катают детей. От этого получаем положительные эмоции, а собаки – физические нагрузки и тренировку», - говорит Марина.
На вопрос «Как Вам работается в мужском коллективе?» Марина ответила: «Я занимаюсь любимым делом, и это главное. Регулярная сдача нормативов при аттестации без всяких послаблений для женщин, хождение с тяжелыми рюкзаками на всевозможные сборы - все это никак не может омрачить мое желание работать в отряде. Здесь нет мужчин и женщин – мы спасатели!».
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